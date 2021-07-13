تراند الفن: أول تعليق من سيدة قطار المنوفية بعد التعدي على مواطن أمام طفلته بسبب تذكرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشفت هناء زكي المحامية مصورة الفيديو المثير للجدل لواقعة التعدي على مواطن أمام طفلتة داخل قطار المنوفية، بسبب غرامة تذكرة على حسب الفيديو المنشور وحديث المواطنين داخله، والتي تدخلت لإثبات تفاصيل جديدة في الواقعة.

وأكدت هناء زكي المحامية، ل القاهرة 24، أنها فوجئت بصوت عالي أثناء تواجدها في القطار وكانت المشادة بين الكمسري والرجل الموجود في الفيديو وطفلته في حالة انهيار، بعد التعدي على والدها، مشدده على أن تعنت الكمسري والتنمر على المواطن أهدر مال عام لأنه لم يشاهد ولا تذكرة في القطار.

وأضافت مصورة الفيديو أنها حاولت وغيرها من المواطنين أن تدفع الغرامة لرجل من أجل حالة طفلته ولكن الكمسري قد رفض ذلك، كما هو واضح في الفيديو، مؤكدة أن الموقف كان صعبًا على كل المتواجدين في القطار وحاول الكثيرين التدخل لحل المشكلة.

وأوضحت أن الواقعة بدأت في قرية الحامول، وأستمر حتى قريه شنوان، والمواطنين قاموا بإنزال الرجل وطفلته، مشيره أن الرجل الذي قام بضربة بالقلم نزل وراءه، واستكمل القطار مسيره إلى محطة شبين الكوم، والقطار انتظر ثلث ساعة بسبب الواقعة وكل المتواجدين في الفيديو أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراء مع الكمسري، مؤكدة تسليمها نسخة من الفيديو مع عدة من السيدات إلى مباحث محطة شبين الكوم.

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