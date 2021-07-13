تراند الفن: كارتيرون: المنافسة على لقب الدوري ستستمر حتى النفس الأخير.. والتحكيم المصري الأفضل في إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن المنافسة على حصد لقب مسابقة الدوري الممتاز مع الأهلي.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية، إن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستستمر حتي النفس الأخير في المسابقة.

وتابع الفرنسي حديثه: “أقول للاعبي الزمالك كل أسبوع أن هناك صعوبة في المنافسة مع الأهلي حتى نهاية الموسم، هناك العديد من المباريات والضغوط للمنافس الذي يعتبر أفضل فريق في إفريقيا، والذي سيخوض مباراة نهائي إفريقيا، وبالتالي المنافسة قوية بالفعل.

أما عن التحكيم المصري خاصة بعد إدارته مباراتي القمة الماضيتين: “لا أعتقد أن هناك اختلاف بين التحكيم المصري أو الأجنبي في القمة، ولكن نعلم تمامًا أن هناك دائمًا ضغوط، التحكيم في مصر هو الأفضل في إفريقيا، بالنسبة لنا فيما يخص الحالة الذهنية يجب علينا المحافظة عليها وعلى الحالة البدنية أيضًا، ولا نبحث عن مبررات لعدم النجاح”.

أما عن أفضل لاعب في الأهلي من وجهة نظره فقد أجاب: “من الصعب أن أقول من هو أفضل لاعب في الأهلي، لأن الأهلي نجح في الفوز علينا في مباراة الدور الأول، وفي المباراة الثانية تعادلنا وكان اللقاء متوازن، ولكن ما أقوله إن مستوى فريق الزمالك تقدم فنيًا وهذا أمر يسرني”.

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