تراند الفن: اليوم.. الأهلي يسافر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائي الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب محمد الخامس، وفقًا لما حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من بداية انطلاق النسخة الحالية.

ويرأس البعثة الحمراء محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة الأول، وتضم الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني والجهازين الطبي والإداري بجانب اللاعبين، محمد الشناوي ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وجونيور أجايي وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد مجدي “قفشة” وسعد سمير وأكرم توفيق ‏ وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمود عبد المنعم كهربا.

بينما سيتخلف عنها الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان “بيكهام”، بعد موافقة الأهلي على انضمامها للمنتخب الأولمبي استعدادا لخوض منافسات دورة طوكيو، كما يغيب المدافع محمود متولي بسبب الإصابة، فيما لم يتضح موقف وليد سليمان من السفر بسبب الإصابة وهل سيرافق البعثة أم لا رغم موافقة موسيماني على اصطحابه.

وقرر محمود الخطيب الاجتماع مع اللاعبين وفي حضور الجهاز الفني للتأكيد على أهمية انتزاع اللقب الإفريقي العاشر، كما رصد مكافأة مالية كبيرة لنجوم الفريق لتحفيزهم على أن يبذلوا قصاري جهدهم أمام كايزر تشيفز والظهور بمستوى قوي يليق ببطل إفريقيا ويضمن لهم الفوز باللقب، لكن الخطيب سيحذر اللاعبين من فكرة الاستهانة بالفريق الجنوب إفريقي وسيطلب بشكل صريح احترام الخصم واللعب أمامه بروح قتالية.

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