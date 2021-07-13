تراند الفن: اللحظات الأولى لاندلاع حريق مستشفى الحسين المخصص لمرضى كورونا في العراق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي الخاص بمصابي كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

وظهر خلال الفيديو أهالي المرضى وهم بصدد المسارعة إلى إخراج أفراد أسرهم من المستشفى، قبل أن يتصاعد دخان كثيف من داخله.

والجدير بالذكر أن هيئة الصحة بمحافظة ذي قار أعلنت عن مصرع 54 شخصا في الحريق، قبل إخماده بالكامل وإعلان حالة الطوارئ

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