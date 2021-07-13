تراند الفن: وزير التعليم يرد على الفيديو المتداول بشأن انفلات اللجان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للايحاء بانفلات اللجان الامتحانية.

وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الطالب في هذا الفيديو محمد عبد االله احمد عبد العال في القسم البريطاني في مدارس مصر للغات” Misr Language School “ في الهرم بالجيزة، وهذا هو امتحان العربي والهوية، ولكن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان وكان هذا بعد اتمام الامتحان في المدارس الرسمية.

ولفت “شوقي”، “لكم أن تحكموا بأنفسكم كيف تم التعامل مع موافقة الوزارة على “إراحة” الطلاب، وأولياء أمورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية للمدارس الدولية من المنزل بدلا من النزول إلى اللجان، وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى.

وواصل، “سوف اترك لمدرسة مصر للغات والمسؤولين عنها واولياء الامور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني، وكذلك رسالة إلى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة، تبينوا وتيقنوا قبل ان تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافا يوما بعد يوم”.

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