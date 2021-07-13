تراند الفن: اليوم.. مؤتمر صحفي للجنة الأولمبية للحديث عن البعثة المشاركة في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة آدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة، للإعلان عما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين في مصر حاليا حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجيه قبل التوجه لطوكيو للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولي الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر التي ستشارك به البعثة في أولمبياد طوكيو وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التي سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم إنجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

ويستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الخطط التي وضعتها الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وطريقة تنفيذها وما تم إنجازاه والأهداف التي حققها كل اتحاد خلال الخمس سنوات من خلال الخطط الرسمية التي اعتمدت وأيضا الخطة الإضافية التي تم اعتمادها بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضي 2020 لتقام العام الحالي 2021 والذي تبعه خطة إضافية واستثنائية بعد زيادة مدة التأهيل لعام إضافي.

ويشرح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ما تم إنجازه حتى يصل عدد المتأهلين لعدد 134 لاعبا ولاعبة لتكون أكبر بعثة مصرية تشارك في تاريخ مشاركة مصر في دورات الألعاب الأولمبية وعدد البطولات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة من قبل كل اتحاد رياضي.

ويوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحفي كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو وخطة العمل التي ستتم هناك وتطلعات البعثة المصرية من المشاركة بناء على الخطط التي تم وضعها وتم تنفيذها.

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