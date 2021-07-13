تراند الفن: كارتيرون: أتوقع انضمام محمد صلاح لباريس سان جيرمان.. ولهذا السبب لن أدرب منتخب فرنسا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - توقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: إنه لو كان في نفس وضع محمد صلاح لكان اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بدلا من ريال مدريد الإسباني أو البقاء في ليفربول.

واستكمل: ” باريس سان جيرمان في طريقه للتحسن وسيحقق لقب دوري أبطال أوروبا يومًا ما، لكنه يؤدي بشكل ممتاز في ليفربول”.

وتطرق في حديثه عن مصطفى محمد مشددًا أنه لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، خاصةً أن لعب مصطفى مع جالاتا سراي يجعل طموحه يرتفع للعب في دوري أقوى.

أما عن سبب عدم فوز منتخب فرنسا بلقب كأس الأمم الأوروبية لهذا الموسم فقد قال: “المنتخب لم يلعب بروح الفوز، ولذلك خرج مبكرا”.

واستبعد كارتيرون احتمالية تدريبه لمنتخب فرنسا بشكل قاطع، موضحًا أن تدريب المنتخب الفرنسي يحتاج لتواجده بشكل مستمر في قيادة أندية فرنسا، بالإضافة إلى الاتحاد المحلي أيضا.

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