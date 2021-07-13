تراند الفن: للمرة الأولى في تاريخها.. الإمارات تخطط لإصدار عملة رقمية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يخطط مصرف الإمارات المركزي لإصدار عملة رقمية، وقد أعلن المصرف عن أهم توجُّهاته الاستراتيجية خلال الفترة من 2023- 2026 التي يسعى من خلالها إلى أنْ يكون من بين أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، حسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتتضمن توجهات استراتيجية المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية، ودعم التحوُّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، حسب الوكالة.

ومصرف الأمارات ليس المصرف الوحيد الذي يخطط لإصدار عملة رقمية، ففي إبريل الماضي كان ستيفان انغفيس محافظ “ريكس بانك”(البنك المركزي)، قد قال إن السويد قد تمتلك عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، خلال خمس سنوات، مع دخول فكرة الأموال إلى عصر جديد لما بعد النقدية.

ويتصدر “ريكسبانك” البنوك المركزية الغربية الرئيسية الأخرى، فيما يتعلق باستكشاف كيفية الاستجابة لعالم غير نقدي بشكل متزايد، وفي الوقت الذي تتجه فيه العملات الورقية والمعدنية إلى الانقراض تقريبا في السويد.

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