تراند الفن: العقيلي: التحالف مع بعض الدول يجلب الاستقرار ومع دول أخرى يفجر الحروب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: قال المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي أن التحالف مع بعض الدول يجلب الاستقرار ومع دول أخرى يفجر الحروب يسبب الأزمات.

ونشر العقيلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “التحالف مع بعض الدول يجلب الاستقرار ويؤدي إلى الأمن ويحل المشكلات ويحتضن المبادرات ويمثل مفتاحا للمستقبل “.

وأضاف: “مع دول أخرى يفجر الحروب ويخلق الأزمات ويجهض المبادرات ويعقد الأوضاع ويكثر الأعداء ويعزز مصادر التهديد !”

واختتم التغريدة قائلا: ” الأول جزء من الحل والثاني جزء من المشكلة”.

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