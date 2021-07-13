تراند الفن: غلق مقهى يتعدى على الطريق العام استجابة لشكوى المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت آخر الأخبار 18 زيارة

استجاب حي الهرم لشكوي مواطن من تعدي أحد المقاهي بالحي على الطريق العام وتقديم شيشة.

وقام الحي بالتعامل الفوري مع ماورد من شكاوي المواطنين من تعدي مقهي نجمة السكرية الكائنه بشارع مينا من شارع حمد ياسين حيث تم التوجه علي الفور لمحل الشكوي وإزالة اسبابها وإزالة كافه التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من المقهي مع غلقها ومصادره كافة الشيش والمضبوطات الاخري وايداعها بمخازن الحي واعاده الانضباط للشارع وجاري اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في أطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بسرعه التواصل مع المواطنين للرد علي شكواهم وحلها وتذليل أي عقبات تعوق المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.