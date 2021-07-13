تراند الفن: رفع 45 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة لتوفير بيئة نظيفة بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها التفتيشية المكبرة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة والتراكمات بنطاق المدينة والقري بشكل مكثف، لتوفير بيئة نظيفة حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، إن حملات أعمال النظافة أسفرت عن رفع 30 طنا من المخلفات الصلبة والأتربة، من نقاط التجمع أولا بأول الموجودة بطريق طراد النيل “بنزلة حسين” وأروقة حي وسط المدينة وغرب المدينة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والضرورية للمواطنين.

وأضاف عبد العزيز، أنه تم في قرية “دمشير” تنفيذ حملة لمسح وتمشيط شوارع القرية، وتمكنت من رفع 15 طن أتربه وقمامة، حيث أصبحت الشوارع مستوية ونظيفة، مشيرًا إلى أن حملات النظافة مستمرة بشكل دوري، للحفاظ علي المظهر الجمالي، وعدم انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وكانت قد واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، منها حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص بحي غرب المركز، وحالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية صندفا التابعة للمركز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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