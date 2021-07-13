تراند الفن: وجدوا أعمال سحر على رجل ماعز وملابس داخلية وجلود حيوانات ودباديب.. حملة لتظيف مقابر الفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - ” سحر على مشط ومشاطة، وآخر بالتفريق والخراب بالأسماء لعدد من الأشخاص، وطلاسم تُعبرعن الموت، وأعمال على ملابس داخلية لأطفال ورجال، وخِمار نساء وأوراق قديمة مدّون عليها طلاسم”.. كلمات تصف أبرز أعمال السحر التي عُثر عليها المسؤولون خلال حملة تنظيف مقابر سنورس بالفيوم في يومها الرابع داخل مقابر الحناوي بالزاوية الخضراء بمركز سنورس.

تضم الحملة 50 شخصًا، ما بين شباب وشيوخ، يسيرون وراء طُرقِ علمية أثناء البحث عن أعمال السحر داخل المقابر دونَ المساس بالعيون التي تضم الموتى.

وقال أحمد محمود، مؤسس حملة تنظيف المقابر من القمامة وأعمال السحر بسنورس، إنَّ هدف الحملة تنظيف المقابر من السعف أو الجريد والسحر، والقمامة، وفي اليوم الرابع من الحملة تم العثور على عدد من الأسحار والشعوذة، وطلاسم تدل عن الموت والسحر بالفراق بالأسماء لبعض الأشخاص.

وقال أحد المشايخ المسؤولين عن فك أعمال السحر بالحملة، إنه تم العثور على ملابس داخلية لبعض النساء بعضها مدفون أسفل المقابر، والآخر مدفون أعلى القبور، كما تم العثور على مُشط ومُشاطة، معقود عليهم شعر، وبمجرّد فك هذه العُقد سيرفع البلاء عن صاحبه، كما تم العثور على خِمار سيدة، وملابس داخلية لأحد الرجال، وأوراق قديمة مدوّن عليه آثار حبر أسود، وحلل أحد مشايخ الحملة، أن هذا العمل يُعني الغيره من النساء، أوتأخر وعدم الإنجاب، أو أذى لسيدة ما.

كما حلل أحد المشايخ، سحر الشَعر المعقود على المُشط والمُشاطة، مثلما تعرّض الرسول صلى الله عليه وسلم للسحر، وقد رواه البخاري ومسلم قائلًا: “أنِّ النبي صلى الله عليه وسلّم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي على مُشطِ ومُشاطة وكان هدف هذا السحر أنَّ يُخيِّلُ الرسول أنه فعل الشئ ولم يفعله”.

وحرص الشيوخ وشباب الحملة، على ارتداء القفازات الطبية، وقام الشيوخ بفك الأعمال التي تم العثور عليها، داخل جراكن بها ماء، وقاموا بتلاوة القرآن الكريم عليها، وأيضًا الآيات القرآنية المُخصصة لفك وإبطال أعمال السحر.

وقد انطلقت حملة تنظيف المقابربمركز وقرى سنورس، من القمامة والسعف والجريد وأعمال السحر، في مطلع يوليو الجاري، حيث عثر مسؤولو الحملة، في أول يوم لها، على أعمال سحر على رجل ماعز، وملابس داخلية، وجلود حيوانات، ودباديب، كما عثروا في المرات السابقة على فساتين زفاف وطلاسم لأشخاص، ودُمى أطفال بوجه محروق.

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