تراند الفن: خبيرة اقتصادية: تراجع القوى الشرائية وراء انخفاض أسعار السلع عالميا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أرجعت الدكتورة سمر عادل، الباحثة في الاقتصاد السياسي، انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا للمرة الأولى خلال عام كامل، مع ارتفاع الإنتاج وتراكم المخزونات لدى الشركات بفعل حدوث فوائض كبيرة في الإنتاج مؤخرا، مشيرة أيضا إلى تراجع القوى الشرائية للمواطنين على مستوى العالم بفعل الجائحة.

وأضافت في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن هناك ارتفاع في أسعار الشحن له دور كبير على ارتفاع تكلفة السلع خلال الأشهر الماضية، وهذا الانخفاض الذي حدث خلال يونيو لنحو 26 سلعة، من أصل 166 سلعة ارتفعت خلال الأشهر الماضية، وهذا التراجع لن يتجاوز الزيادة التي تقدر بمتوسط 33% في العام ونصف الأخير.

وعلى الصعيد المصري، لفتت الباحثة في الاقتصاد السياسي، إلى أن المواطن لن يشعر بهذا التراجع في أسعار السلع عالميا، أما التأثير الأهم لهذا التراجع هو التأثير في مستوى التضخم وعدم تحمل المواطن لأعباء جديدة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، ستتأثر بمعدل التضخم وأسعار المستهلكين، لهذا سننتظر مستوى الأسعار بحلول نهاية يوليو الجاري، حتى نحدد تأثير تراجع الأسعار على قرار البنك المركزي.

وذكرت الباحثة في الاقتصاد السياسي، أن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود الذي سيصدر قريبا، فى حال ارتفاع أسعار البنزين والسولار، على غرار السعر العالمي للنفط، سيكون هناك ارتفاع بمستوى الأسعار والتضخم مما يستدعي تحريكا في سعر الفائدة، أما إذا أبقت اللجنة على سعر الوقود فسنشهد استقرارا في الأسعار والتضخم.

ورصد أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض بعض أسعار السلع الأساسية في مصر، منها البصل والطماطم والبطاطس وبعض أصناف الأسماك.

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