تراند الفن: اليوم.. بشرى تبدأ تصوير فيلمها “معالي ماما”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تبدأ الفنانة بشرى، تصوير فيلمها “معالي ماما”، وذلك باستديوهات المغربي، وهو من إنتاج وإخراج أحمد نور، ويشاركه أمجد بدر.

والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، والذي يناقش علاقة الأم بأطفالها، خاصةً عندما تكون لديها مسؤليات، ومن المقرر أن يكون الفيلم مفاجأة للجمهور.

ويشارك بطولة الفيلم بشري محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولي، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

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