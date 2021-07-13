تراند الفن: تساهم في خفض معدل ضغط الدم.. تعرف على فوائد أسماك السلمون

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يعتبر سمك السلمون من أكثر الأسماك المحببة لدى العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها الشهي وقدرتها على إشباع الفرد، كما أنها تتميز بالعديد من الفوائد الصحية لأنها تحتوي على مختلف العناصر الغذائية.

يتميز بغناه بأحماض الأوميجا 3 الدهنية التي تحمي الجسم وتقيه من مختلف الأمراض.

يساهم في خفض معدل ضغط الدم المرتفع.

تعد أسماك السلمون مصدر غني للبروتينات.

يمتلك السلمون فيتامين ب، حيث يحتوي كل 100 جرام منه على ذلك الفيتامين الذي يحتاجه الجسم.

يحتوي السلمون على عنصر البوتاسيوم، الذي يتحكم بشأنه في معدل ضغط الدم.

يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يساهم في الحماية على صحة العظام وتقويتها وزيادة كثافتها.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.

يقوم على التحسين من معدلات السيلينيوم في الدم.

يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة نشاط الجذور الحرة.

يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

ينظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتعطي الشعور بالشبع.

يساهم في محاربة الالتهابات ويحسن من وظائف المخ.

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