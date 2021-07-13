تراند الفن: مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على الأطعمة التي تحميك من الجفاف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يحتاج جسم الإنسان إلى تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بصور شتى.

وبحسب موقع كونسلتو فإن بعض الأطعمة غنية بالماء، ويمكنها تعويض الجيم عما يفقده بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الخيار

البداية مع الخيار، والذي يحتوي ضمن مكوناته على 95% من قيمته الغذائية، بجانب احتوائه على الفيتامينات والمعادن بنسب عالية أيضا.

البطيخ

أيضا فإن البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكنها الإسهام بصورة فعالة في منع الإصابة بالجفاف، فهي مثل الخيار تحتوي على 95% من الماء في قيمتها الغذائية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في عملية فقدان الوزن وتقوية المناعة وغيرها.

الكنتالوب

ومثل البطيخ الكنتالوب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن المواظبة على تناوله يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ويعوض الجيم عما يفقده من السوائل.

الفراولة

كذلك فإن الفراولة يمكنها فعل الأمر ذاته، حيث يشكل الماء نسبة 91% من قيمتها الغذائية، مع غناها بفيتامينات مهمة مثل فيتامين سي.

الطماطم

ومن الخضروات تأتي الطماطم التي تحتوي على الماء بنسبة 94% من القيمة الغذائية لها، مع غناها بالبوتاسيوم، الذي يحتاجه القلب كثيرا، لكن الأطباء ينصحون بالاعتدال في تناولها بسبب احتوائها على الصوديوم الذي يؤثر على ضغط الدم.

الكرفس

أيضا فإن الكرفس من الخضراوات الغنية بالماء، مع غناه بالألياف ومضادات الأكسدة.