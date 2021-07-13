شوف عروض هايبر بنده على الساعات حتى 21 ذي الحجة 1442 خصم 20%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الساعات الرجالية والنسائية وساعات الأطفال، خصومات تصل إلى حد 20 في المائة من السعر الأصلي للساعات، يمكنكم ارتداء ما تشاؤون من الساعات الأنيقة بكافة أنواعها من خلال فروع هايبر بنده في جدة والرياض، الكثير ما زالوا يحبون ارتداء الساعات، فهي جزء لا يتجزأ من أناقة الرجل، وينتظر الكثير موسم التخفيضات والعروض من أجل شراء الساعات الأنيقة ذات الماركة الفخمة مقابل أفضل سعر، قدمت مجموعة شركات هايبر بنده للتسوق هذه المجموعة من الساعات التي يمكنك شرائها بخصومات كبيرة.

عروض هايبر بنده على الساعات

عروض قيمة تجدونها في فروع هايبر بنده على ساعات من ماركة كاسيو، تتميز ماركة كاسيو بأنها مناسبة للرجل العملي، فهي تحتوي على العديد من الإصدارات منها إصدارات رقمية أو ديجيتال، وهي تناسب طبيعة العمل وللرياضيين، والطلاب وهي ذات طابع شبابي، ويتوافر منها ألوان مختلفة لتتماشى مع طبيعة الرجل العصري، الاصدارات القديمة من ساعات كاسيو معظمها رقمية، بينما اختلفت الإصدارات الحديثة كلياً.

توجد العديد من الفئات والموديلات التي يمكنكم رؤيتها يشكل أوضح إذا توجهت إلى فروع هايبر بنده، ومن أهم مميزات ساعات كاسيو هي إمكانية ضبط الوقت بدقة خاصة في الإصدارات الرقمية، كما أن تنوعها يناسب طبيعة كل رجل، وكذلك يناسب طبيعة الملابس سواء كانت كاجوال أو كلاسيكية أو غيرها.

لكل عملاء هايبر بنده تمتعوا بخصم يصل إلى 20 في المائة من الثمن الأصلي لجميع فئات ساعات كاسيو، الرقمية والكلاسيكية، يسري العرض حتى الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة 1442 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يمكنكم أيضاً استغلال تلك العروض وشراء هدايا ثمينة للأبناء أو للإخوة أو المقربين في عيد الأضحى المبارك، فهي هدية قيمة وماركة جيدة لا خلاف عليها، كما بإمكانكم الحصول على خصومات كبيرة مقابلها.

الموديلات المتاحة في عروض بنده للساعات