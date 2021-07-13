تراند الفن: “بتهمة السرقة”.. اليوم رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها الفنان رامز جلال وشبكة “ام بي سي” بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية، إن التأجيل تم لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبد الله غلوش وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال، وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقًا، وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر وهو عبد الله غلوش.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة “mbc” من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج رامز الرمضاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.