فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - احتفلت الكاتبة

والروائية الكويتية دلع المفتي ، بعيد ميلادها الستين، عن طريق القفز البهلواني

الذي فاجأ متابعيها الكثر، قبل أن تحظى بدعم وتشجيع واسعين؛ لمحافظتها على رشاقتها

ولياقتها حتى هذه السن، بعد إصابتها قبل سنوات بسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية.

ونشرت المفتي

مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلادها، ظهرت فيه تقفز بطريقة مشابهة لقفزات الرياضيين

التي تتطلب لياقة ورشاقة.

وعلقت “المفتي”

على تلك المناسبة بالقول ”هذه أنا… عجوز، شمطاء، مجعدة، مترهلة، مسرطنة، ورجلي

بالقبر.. أحتفل بعيد ميلادي الستين“.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.