فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن المركز الوطني

للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13

يوليو في المملكة.

وأشار المركز في

بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائم

جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير

، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

وأشار

التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية

بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر

إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.