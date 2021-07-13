تراند الفن: وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

– مدير قسم علم الأمراض والطب المخبري: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (المختبرات الطبية، علم الأحياء الدقيقة).

– أخصائي توظيف مساعد: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.