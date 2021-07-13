تراند الفن: تناول الطعام ببطء..عادات صحية لإنقاص الوزن دون رياضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يمكن أن يكون فقدان الوزن تحديًا كبيرًا جسديًا وعقليًا، من الالتزام بنظام غذائي صارم لنقص السعرات الحرارية، والسيطرة على الرغبة الشديدة، وشرب الكمية المناسبة من الماء، والمشي بعدد كافٍ من الخطوات لممارسة التمارين الرياضية كل يوم، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر فادحة عليك.

ومع ذلك، فمن الخطأ تقريبًا الاعتقاد بأن المرء لا يمكنه إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة.

• طهو الوجبة ذاتيًا، فإن طهي الوجبة الخاصة يجعل الشخص مسؤولًا عن المكونات التي تختارها لوضع الطعام، وتحديد الكمية المثالية بالإضافة إلى تذوق كل الطعام في جميع مراحله، مما يعزز تناول كميات أقل ويصبح أكثر صحة.

• تناول الطعام ببطء، إن تناول الطعام بسرعة يرتبط باكتساب السعرات الحرارية بقدر ما يرتبط تناول الوجبات السريعة، لذا لا بد من تناول الطعام ببطء مما يعزز الشعور بالشبع مع تناول كمية أقل نسبيًا من حيث الكمية، ويساعد على اكتساب عدد أقل بشكل ملحوظ من السعرات الحرارية لكل قضمة مستهلكة.

• تناول الأطعمة الصحية، لا بد من تناول الأطعمة الزيتية غير الصحية والمعبأة واستبدله بأكبر عدد ممكن من الوجبات الخفيفة الصحية.

• التقليل من التوتر، يرتبط فقدان الوزن ارتباطًا مباشرًا بكمية التوتر التي تزداد في العقل، مع قلة النوم والإجهاد الشديد يمكن أن يؤديا إلى اختلال هرموني حاد، مما يعيق عملية فقدان الوزن ويجعل اكتساب الوزن أمرًا سهلًا.

• اكتساب فيتامين “د” وشرب الماء كثيرًا، لأنهما المحركان الرئيسيان لفقدان الوزن، فهما أفضل أصدقاء لك في حد ذاته، مما سيحقق بالتأكيد جميع الأهداف المتعلقة بالوزن.

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