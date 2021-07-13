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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: نقل الفنان والإعلامي المصري، تامر عبدالمنعم، إلى المستشفى، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وبحسب صحف مصرية قال مصدر طبي، إن تامر عبدالمنعم، خضع لفحوصات طبيبة سريعة عقب إصابته بنوبة قلبية، اضطر معها الأطباء لإخضاعه إلى عملية قسطرة في القلب.
وأوضح المصدر أن تامر عبدالمنعم، غادر إلى غرفة العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار الحالة.
وبين أن السبب وراء ذلك يعود للإجهاد، إذ نصحه الأطباء بالهدوء والتريث في معاملاته كي لا يسوء وضعه الصحي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نقل فنان مصري شهير للمستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة- صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.