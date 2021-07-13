تراند الفن: نقل فنان مصري شهير للمستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة- صورة

صحيفة المرصد: نقل الفنان والإعلامي المصري، تامر عبدالمنعم، إلى المستشفى، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وبحسب صحف مصرية قال مصدر طبي، إن تامر عبدالمنعم، خضع لفحوصات طبيبة سريعة عقب إصابته بنوبة قلبية، اضطر معها الأطباء لإخضاعه إلى عملية قسطرة في القلب.

وأوضح المصدر أن تامر عبدالمنعم، غادر إلى غرفة العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار الحالة.

وبين أن السبب وراء ذلك يعود للإجهاد، إذ نصحه الأطباء بالهدوء والتريث في معاملاته كي لا يسوء وضعه الصحي.