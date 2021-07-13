تراند الفن: تطورات جديدة بشأن حريق مستشفى الحسين المخصص لمرضى كورونا في العراق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت مديرية صحة ذي قار العراقية، عن ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 63 قتيل.

فيما قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، إقالة مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.

كما قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا، وفق موقع “سكاي نيوز عربية”.

حيث تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة، كما تبين أن الحريق ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وتشير تقارير الشرطة الأولية إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.