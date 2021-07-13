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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت مديرية صحة ذي قار العراقية، عن ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 63 قتيل.
فيما قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، إقالة مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.
كما قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا، وفق موقع “سكاي نيوز عربية”.
حيث تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة، كما تبين أن الحريق ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.
وتشير تقارير الشرطة الأولية إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة بشأن حريق مستشفى الحسين المخصص لمرضى كورونا في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.