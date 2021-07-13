تراند الفن: زي النهاردة.. ألمانيا تخطف لقبها الرابع في كأس العالم على حساب الأرجنتين (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يُوافق اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة للتويج المنتخب الألماني، ببطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، في النسخة التي أُقيمت على الملاعب البرازيلية، في العام 2014.

والتقى المنتخب الألماني، نظيره الأرجنتيني، بعد فوزه على منختب البرازيل بالسباعية النظيفة في نصف النهائي، فيما فاز رفاق ليونيل ميسي على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح.

وانتهت الأشواط الأصلية من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يخطف اللاعب ماريو جوتزة الفوز للألمان في الوقت الإضافي، بعد عرضية متقنة من اللاعب أندريا شورلي.

وحقق المنتخب الألماني، اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ توحيد ألمانيا، بعد فوزه بألقاب 1954،1974، 1990.

ورغم هزيمة منتخب بلاده، تُوج النجم ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في البطولة، فيما حصل الحارس مانويل نوير، على جائزة أفضل حارس في البطولة.

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