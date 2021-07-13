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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: نشر رجل الأعمال عبدالله حمود الرشيد، صورة لعقرب اقتحم منزله بعد قتله، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها العقارب بالمنزل.
وشارك “الرشيد”، صورة للعقرب بعد قتله، معقباً عليها: “الله يحفظنا وياكم ومن نحب، خامس مرة نلاقي عقرب بحمام عيالي فوق الله يحفظهم ويحفظكم ويكفيهم ويكفيكم شر خلقه”.
وأوضح أنه بحث عن طرق كثيرة للقضاء على تلك العقارب لكن دون جدوى، مردفا: “ما بقى شئ ما سويناه، رشينا، وكسرنا، ولا تزال تطلع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: عقرب يقتحم منزل رجل أعمال شهير.. والأخير يعلق:”ما بقى شئ ما سويناه” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.