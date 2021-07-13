تراند الفن: شاهد: عقرب يقتحم منزل رجل أعمال شهير.. والأخير يعلق:”ما بقى شئ ما سويناه”

صحيفة المرصد: نشر رجل الأعمال عبدالله حمود الرشيد، صورة لعقرب اقتحم منزله بعد قتله، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها العقارب بالمنزل.

وشارك “الرشيد”، صورة للعقرب بعد قتله، معقباً عليها: “الله يحفظنا وياكم ومن نحب، خامس مرة نلاقي عقرب بحمام عيالي فوق الله يحفظهم ويحفظكم ويكفيهم ويكفيكم شر خلقه”.

وأوضح أنه بحث عن طرق كثيرة للقضاء على تلك العقارب لكن دون جدوى، مردفا: “ما بقى شئ ما سويناه، رشينا، وكسرنا، ولا تزال تطلع”.