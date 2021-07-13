تراند الفن: بشرى سارة من «هدف» لأصحاب الشهادات المهنية المعتمدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلن الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تعويض الموظفين والباحثين عن عمل ماديا عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يحتاجها سوق العمل.

وقال حساب الصندوق على تويتر: “برنامج الشهادات المهنية الاحترافية يعوّض الموظفين والباحثين عن عمل، مادياً عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يحتاجها سوق العمل”.

ويمكن للمستفيدين التسجيل من (هنـــا) واتباع الخطوات التالية للحصول على التعويض المقرر.

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