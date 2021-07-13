تراند الفن: أول تعليق من الفنانة فوز الشطي على تشبيهها بالدكتورة خلود بعد إطلالتها الأخيرة

صحيفة المرصد: علقت الفنانة الكويتية فوز الشطي على تشبيهها بمواطنتها الدكتورة خلود بعد نشر صورة جديدة لها.

وبدت فوز الشطي في الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” بفستان أسود مميز، حيث قال المتابعون إن تسريحة شعرها وملامح الوجه واستايل التصوير يشبه الدكتورة خلود.

فيما عقبت فوز الشطي على صورتها، قائلة: “ما أغلق الله باباً على عبد بحكمته إلا فتح له بابين برحمته”.

ورأى أحد المتابعين، قائلاً: “تشبهين الدكتورة خلود يا فوز الشطي”، فردت عليه رافضة تشبيهه، قائلة: “أنا ما أشبه غير نفسي.. وشكراً”.