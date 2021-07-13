فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح

عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها

من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتى لا تقع ضمن حالات

التهرب الضريبي.

تضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن

السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع

الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي

الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات،

ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين

أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون

بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة

الإعلان عن السلعة أو الخدمة، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون” نسخة

منه.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يجب على المنشآت والشركات عند

القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على

أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه

في كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على

الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتى لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛

باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إجراءات جديدة من المالية تجاه الممولين أو المكلفين عند الإعلان عن السلع والخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.