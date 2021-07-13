تراند الفن: “قوى عاملة النواب” تنظر لائحة العاملين بقطاع التأمين اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مُقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن “لائحة قطاع الأعمال العام، والتي كان بها ظلمًا على العاملين بقطاع التأمين، ما استدعى لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة.

وتستكمل اللجنة أعمالها، بمٌناقشة موضوع طلب الإحاطة المُقدّم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، السبت الموافق 24 يوليو الجاري لاستكمال مُناقشاته.

وشهدت الجلسة أمس، الموافقة على عدد من التشريعات نهائيًا، والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق.

ووجّه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة، التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعًا بمناسبة قرب قُدوم عيد الأضحى المبارك.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

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