تراند الفن: محافظ القاهرة: فتح كافة المجازر الحكومية مجانًا طوال أيام عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة “الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان” لاستقبال أضاحي المُواطنين، وتيسير تقديم خِدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، منعًا للذبح خارج المجازر، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وشدد عبد العال على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور، مُطالبًا بسرعة التعامل بحزم مع المُخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وطالب المحافظ، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.

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