فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية في استقبال ضيوفه من

الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة من مصر ومن جميع أنحاء العالم، حيث شهد على مدار

الثلاثة أيام الماضية عددا من الزيارات والفعاليات منها؛ الاحتفالية التي تم تنظيمها

للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي

استضافتها مصر، ومن أبرز الحضور بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط

والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس

القومي للمرأة سابقا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة

والتشغيل.

واستقبل المتحف أيضا كل من وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف

السوري والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى استقباله لوفد من ضيوف وزارة الاتصالات والذين

شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

وقد تم اصطحاب هذه الوفود في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها

على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن

الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها

من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.

من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف،

إلى حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه،

وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية

على مر العصور.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المتحف القومي يستقبل وزراء من جميع أنحاء العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.