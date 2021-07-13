تراند الفن: وفاة شقيق الفنان محسن منصور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شقيق الفنان محسن منصور، والذي يدعى حمدي منصور حسن.

وأعلن خبر الوفاة، الفنان خالد محروس، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور الأستاذ حمدى منصور حسن خالص التعازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك”.

يذكر أن الفنان محسن منصور، شارك في الموسم الرمضاني الماضي بـ4أعمال فنية، وهم مسلسل “المداح”، بطولة الفنان حمادة هلال وكل من خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، ونسرين طافش، إضافة إلى محمد عز، وحنان سليمان.

ومسلسل “كله بالحب” لزينة وسامر المصري، ريم البارودي، أحمد السعدني، وهو من إخراج عصام عبد الحميد، ولعب فيه محسن منصور،طبيب رومانسي، وشارك أيضًا في “خلي بالك من زيزي”، و”وكل ما نفترق”.

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