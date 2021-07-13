تراند الفن: تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بجازان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها عاجلا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان.

وقال حساب «الأمن العام» عبر تويتر: «تشهد المنطقة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة».

ونبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات منطقة جازان، تبدأ العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

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