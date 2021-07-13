تراند الفن: علامات تحذيرية على وجهك من ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تشكل مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل مستمر التهديد الرئيسي إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2.

ووفقا للطبيب جون كوين، من عيادات Quinn، يمكن أن تظهر علامات منبهة لارتفاع نسبة السكر في الدم على وجهك.

وحذر كوين من أن “الجلد هو أكبر عضو في الجسم، لذا فمن البديهي أنه يتأثر بارتفاع مستويات السكر في الدم وخاصة الوجه”. وكما أوضح، قد يشير الجلد المتقشر على الجفون إلى المضاعفات الخطيرة، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع إكسبرس.

وقال إن “Xanthelasma، كما هو معروف طبيا، يمكن أن تكون علامة على أن مرض السكري لديك يخضع لسيطرة سيئة ويتطور عادة عندما يكون لديك مستويات عالية من الدهون في دمك”.

وأشار إلى علامة أخرى منبهة، هي نتوءات صغيرة صفراء ضاربة إلى الحمرة.

وأوضح الطبيب كوين: “غالبا ما تبدو هذه النتوءات مثل البثور، لكن الفرق عن البثور العادية هو أنها ستتحول إلى اللون الأصفر”.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الوجه، يمكن أن تظهر هذه النتوءات على الأرداف والفخذين والركبتين والمرفقين.

وعلاوة على ذلك، حذر كوين من أن الزوائد الجلدية على الجفون قد تشير أيضا إلى مستويات السكر في الدم غير المنضبط.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى المتعلقة بالجلد ما يلي:

• التهابات الجلد.

• جفاف الجلد المصاب بالحكة.

• منطقة أغمق من الجلد ذات ملمس مخملي.

كيفية السيطرة على مستويات السكر في الدم

وفقا لموقع Diabetes.co.uk، يمكن أن تساعد التمارين في خفض نسبة السكر في الدم، والمشي طريقة جيدة لتحقيق ذلك.

ويمكن أيضا أن تؤدي التعديلات الغذائية الصغيرة، مثل شرب الماء، إلى خفض نسبة السكر في الدم.

ويوضح موقع Diabetes.co.uk أن “شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم”.