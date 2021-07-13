تراند الفن: من حارة إلى حارة جداً.. “الحصيني” يكشف توقعاته لأجواء اليوم الثلاثاء!

صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أنها ستكون أجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً.

كما توقع عبر حسابه في تويتر: أمطار على من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن.

‏وأضاف: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشرقية وغرب الوسطى.