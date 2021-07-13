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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 54 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أنها ستكون أجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً.
كما توقع عبر حسابه في تويتر: أمطار على من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن.
وأضاف: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشرقية وغرب الوسطى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من حارة إلى حارة جداً.. “الحصيني” يكشف توقعاته لأجواء اليوم الثلاثاء! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.