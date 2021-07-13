فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد : حولت فتاة في جدة تعاني من التأتأة مشكلتها إلى قصة نجاح ، حيث تغلبت وكسرت حاجز الصمت وأصبحت متحدثة للمتلعثمين. وقالت نجود فارع باحثة وناشطة اجتماعية في مجال التوعية بالتأتاة أنها تسعى لرفع الوعي تجاه المتلعثمين وتوضيح حقوقهم للمجتمع. وأضافت الفتاة “كلنا نستطيع أن نكون أفضل ونتغلب على الصعاب بإيماننا بنفسنا وحبنا لذاتنا”, مشيرة إلى أن التأتأة والاضطراب عند خروج الكلام والتحدث قد يسبب فقدان الثقة لكنها تجاوزت حدود الثقة واعتلت المنصات لتحكي قصتها. وأكدت أنها شاركت في عدة دورات أبرزها دورة التغلب على تحديات الحياة ، وشاركت في أكثر من ٦٠ دورة، كما تتميز في التعبير والكتابة مبينة أنهما علاجا للتأتأة حيث يمكن تفريغ ما لايمكن قوله باللسان. وأشارت إلى أنها تقضي أوقات الفراغ مع شقيقتها حيث يقومان بصناعة الأساور من الخرز وتتطلع بأن تصبح مصممة مجوهرات في المستقبل

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: قصة فتاة تكسر حاجز “التأتأة” لتصبح متحدثة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.