تراند الفن: هل إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعد مخالفة؟ .. قانوني يجيب – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : أوضح القانوني المختص بالعقود التجارية محمد المزين، أن إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعتبر مخالفة. وقال المزين خلال برنامج ” الشارع السعودي ” إنه يجب أن يكتب البائع على الفاتورة شروط الضمان بشكل دقيق ويجب على المشتري التأكد منها عند استلام الفاتورة. وأشار إلى أنه يجب الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو صورة منها، وفي حال فقدها يمكن الرجوع على الوكيل برقم الكود الموجود على المنتج واستخراج بدل فاقد، مؤكدًا أن الفاتورة تحل محل العقد.

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