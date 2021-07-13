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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد : أوضح القانوني المختص بالعقود التجارية محمد المزين، أن إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعتبر مخالفة.
وقال المزين خلال برنامج ” الشارع السعودي ” إنه يجب أن يكتب البائع على الفاتورة شروط الضمان بشكل دقيق ويجب على المشتري التأكد منها عند استلام الفاتورة.
وأشار إلى أنه يجب الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو صورة منها، وفي حال فقدها يمكن الرجوع على الوكيل برقم الكود الموجود على المنتج واستخراج بدل فاقد، مؤكدًا أن الفاتورة تحل محل العقد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعد مخالفة؟ .. قانوني يجيب – فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.