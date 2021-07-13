تراند الفن: انخفاض كبير في إصابات كورونا بالهند

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألف و443 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى تصل له البلاد منذ 118 يومًا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 30 مليون و907 آلاف و282 حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 410784 حالة.

وانخفضت الحالات النشطة إلى 431315، وهو أدنى مستوى منذ 109 أيام، حيث شكلت نسبة 1.46% من إجمالي الإصابات، بينما ارتفع معدل الشفاء بالهند من كورونا إلى 97.28%.

وتعاني الهند من تفشي سلالة دلتا، التي اكتشفت في الهند لأول مرة، حيث أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء انتشار السلالة دلتا، باعتبارها الأكثر قدرة على الانتشار من بين سلالات فيروس كورونا، ما يؤدي إلى زيادة الإصابات اليومية، وسط مخاوف من عودة الضغط على الأنظمة الصحية.

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