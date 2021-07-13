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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض الغبار على جنوب العراق والكويت وربما أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار، مشيراً إلى أنه قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان.
وأوضح المسند أن فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة”.. “المسند” يتوقع وصول درجات الحرارة لأعلى معدلاتها خلال هذه الفترة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.