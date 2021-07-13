تراند الفن: مصدر: 75% حد أدنى في تنسيق الدبلومات الفنية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن السماح للطلاب خريجي مدارس مُساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية بتنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي، مع مُراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي، ومٌراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

وأوضح المصدر، أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات “صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقى” بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيُسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية “نظام الثانوية – سنتان” ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة “نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية” بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021، 29 يوليو الجاري، على أن يتم بدء التظلمات ثان أيام اعتماد النتيجة، وتستمر لمدة 15 يومًا.

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