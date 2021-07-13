فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت الإعلامية

الكويتية، مي العيدان، عن صدور الحكم القضائي ببراءتها في قضية “سب

وقذف” الفنان المصري، أحمد بدير، معربة عن شكرها للقضاء الكويتي.

وكتب العيدان على

حسابها الشخصي في “إنستجرام”،: “تم الحكم اليوم ببراءتي من القضية

التي رفعها عليّ الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.

وأكملت:

“شكرا للقضاء الكويتي النزيه، والمحامي ضاري الواوان، وطاقم مكتبه، ودفاعه

عني بهذه القضية، وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالي”.

وفي تفاصيل هذه

القضية، تجدر الإشارة إلى أن الجدل بدأ عندما وصفت الإعلامية الكويتية، مي

العيدان، الفنان المصري، أحمد بدير بـ”الأقرع”.

وجاء ذلك تعليقا

على صورة نشرتها مي للفنان وابنته، حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

وهذا ما أثار

الجدل والغضب، ودفع ابنة أحمد بدير للرد على مي قائلة: “طيب أنا صحيت من

النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان”.

وأضافت:

“أنا أسمع عن حضرتك طبعا، وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على

الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن

العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية فى هجوم

الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه، وبشكر كل الناس اللي ردت

غيبتنا..ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني

معاهم في جمله مفيدة، مع احترامي لكل

الفنانين”.

وأكملت:

“طبعا، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله،

وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.