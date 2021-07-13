تراند الفن: نرصد أبرز لاعبي المنتخب المتوقع تألقهم في أولمبياد طوكيو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب شوقي غريب؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يواصل الفراعنة التدريبات في المعسكر المغلق، قبل السفر إلى اليابان.

ويسعى المدرب شوقي غريب، ولاعبوه، لتحقيق أداء مميز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، فيما يسعى عدد من اللاعبين الصغار أيضًا إلى وضع بصمة مميزة في البطولة، أملًا في الاحتراف الخارجي، أو اللعب لأحد القطبين.

ويرصد “القاهرة 24”، أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم في أولمبياد طوكيو 2020، رفقة الفراعنة، من خلال السطور التالية:

لفت أحمد ياسر ريان نجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، الأنظار بعد الأداء المتميز، الذي قدمه رفقة ناديه، بعدما نجح في إحراز 15 هدفًا ارتقى بها إلى صدارة هدافي الدوري، مناصفة مع مهاجم الأهلي محمد شريف.

ومما يعزز فرص تألق مهاجم الأهلي في أولمبياد طوكيو 2020، غياب مصطفى محمد، المهاجم الأساسي في كتيبة شوقي غريب؛ بسبب مشاركته مع فريقه جالطة سراي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مثل سابقه، حظى صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، بفرصة للتألق رفقة المارد الأحمر في المباريات الأخيرة، الأمر الذي يدعم حظوظه في التألق في مباريات طوكيو 2020.

ثالث الأسماء المتوقع تألقها في أولمبياد طوكيو، هو أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، الذي قدم موسم جيد مع الفارس الأبيض حتى الآن، بالإضافة إلى تألقه رفقة المنتخب الأولمبي في مشاركاته السابقة، خاصة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تألق كريم فؤاد لاعب فريق نجوم المستقبل المعار إلى إنبي، خلال مباريات الموسم الحالي، الأمر الذي دفع “غريب” إلى ضمه إلى صفوف كتيبته المشاركة في طوكيو.

ومما يعزز فرص تألق اللاعب الشاب المنتقل إلى الأهلي الموسم المقبل، هي إجادته اللعب في أكثر من مركز، الأمر الذي يعطي “غريب” مرونة كبيرة في استخدامه كورقة رابحة في المباريات.

فرض إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز الشاب، اسمه في مباريات الدوري الممتاز، بعد التألق اللافت خلال مباريات فريقه؛ مما دفع المنتخب الأولمبي لضمه إلى القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع تألق اللاعب الشاب، خلال مباريات البطولة، حال حصوله على فرصة المشاركة، بما يمتلكه من إمكانيات فنية ومهارية عالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.