تراند الفن: الحكومة: نمو متوقع للاقتصاد بنسبة 4.4% خلال العام المالي الحالي (إنفوجرافيك)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجرافيك” يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير توقعات الإيكونومست حول مصر، الصادر في يونيو 2021.

و يرصد التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023/ 2024، بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية، تصحبها توقعات إيجابية أيضًا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات.

و تتوقع الإيكونومست نمو صادرات السلع والخدمات بمُعدل 13.5% في العام المالي الحالي 2021/2022، مُقارنةً بمعدل نمو 8.5% في 2020/2021، و-21.7% في 2019/2020.

ويتضمن هذا التحسن الملحوظ في صادرات وواردات السلع والخدمات يقود إلى توقعات بمزيد من التحسن خلال العام المالي الحالي 2021/2022، كما أفاد التقرير بأن قطاعي الطاقة والبناء سيظلان هما المُحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة القادمة، وتوقع أيضًا تعافي قطاعات السياحة، والتصدير، والخدمات الأخرى.

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