نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط الجديد حمل تردد قناة بطوط BATOOT علي القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط الجديد حمل تردد قناة بطوط BATOOT الجديد علي القمر الصناعي نايل سات , نقدم لكم في مقال هذا اليوم التردد الحديث الخاص بقناة بطوط , قناة بطوط تشهد شهرة ومحبة كبيره من قبل جميع الأطفال في مختلف الدول العربية , لذلك توجة العديد من الآباء والأمهات إلي محركات البحث المختلفة , مثل محرك البحث جوجل كروم وقاموا بالبحث عن التردد الجديد لقناة بطوط , بعد توقف أداراه القناة عن عرض البث الخاص بها علي القمر الصناعي نايل سات , وهذا سبب تصريحها عن التردد الجديد , والقناة يحبها كلا من الصغار والكبار ايضا , لذلك تابعوا الأتي لمعرفة التردد الجديد .

قناة بطوط للأطفال

تعرض قناة بطوط العديد من البرامج التليفزيونية الكرتونية التي تجذب انتباه الصغار بشكل كبير , كما أن الأمهات لا يقلقن من ترك أبناءهم أمام قناة بطوط فهي مفيدة بشكل مسلي لكل الأطفال بجميع الأعمار , كما إن قناة بطوط تقوم بعرض بثها طوال اليوم علي مدار الأربعة وعشرون ساعة , وبعد تقديم العديد من الشكاوى من المتابعين بشأن توقف بث القناة , قد قامت إدارة قناة بطوط بتقديم الأعذار للمتابعين , كما قد صرحت إدارة قناة بطوط , عن أنها سوف تعمل بكل قواها لكي تعيد استئناف البث مرة اخر لجميع الأطفال , وعرض أفلام الكرتون المثيرة والمشوقة , وإعادة البهجة علي قلوب محبي القناة من جديد

تردد قناة بطوط الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

تقوم قناة بطوط بعرض أفلام شركة ديزني كاملة مدبلجة , فمثلا تعرض قناة بطوط

فيلم سندريلا

وفيلم طرزان

وفيلم الجميلة والوحش

وفيلم شركة المرعبين المحدودة

وفيلم قصة لعبة

ومغامرات توم وجيري

وفيلم حياة حشرة

وفيلم تنه ورنة

والعديد والعديد من الأفلام الشهيرة التي يعشقها الأطفال , كما أن محتوي القناة مناسب للثقافة العربية الاسلامية , هذا من شأنه الذي قلل من قلق الآباء والأمهات من ترك أبناءهم أمام التلفاز وحدهم

تردد قناة بطوط

يوجد اكثر من تردد لقناة وهم :

التردد الأول : 11596

التردد الثاني : 11594

التردد الثالث : 1159

التردد العام : 11600

معامل الاستقطاب: V عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات