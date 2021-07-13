تراند الفن: وزير الاتصالات يعقد شراكة مع سنغافورة حول نشر الوعي عن الذكاء الاصطناعي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - شهد الدكتور عمرو، طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجوزفين تيو، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية بسنغافورة، توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز “الذكاء الاصطناعي سنغافورة”، بجامعة سنغافورة الوطنية لإقامة شراكات في مجالات نشر الوعى العام حول الذكاء الاصطناعي لدى المواطنين من كافة فئات المجتمع، ونقل المعرفة عن طريق تدريب المدربين على برنامج عملي للتدريب المهني للمتخصصين في هذا المجال.

وبموجب التعاون يتم نقل المعرفة والاستفادة من البرامج المقدمة من مركز “الذكاء الاصطناعي سنغافورة” والتي تشمل البرنامج ” التوعوي الذكاء الاصطناعي للجميع”، وبرنامج “التدريب المهني للذكاء الاصطناعي”؛ حيث سيتم توطين برنامج “الذكاء الاصطناعي للجميع” من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإتاحته باللغة العربية عبر منصة رقمية على الانترنت كبرنامج للتوعية العامة ومحو أمية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اتاحة برامج متخصصة أخرى بهدف تنمية المعرفة والمهارات اللازمة لدعم جهود استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات في ضوء استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.

توأمة مراكز الذكاء الاصطناعي

كما تتضمن الاتفاقية الاعداد لتوأمة بين مركز “الذكاء الاصطناعي سنغافورة” ومركز التميز في الذكاء الاصطناعي الذى من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائه قريبا؛ حيث سيتم التعاون في بناء القدرات ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال تنفيذ برنامج لتدريب المدربين عن بُعد.

تحقيق النمو الاقتصادي

هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تحرص على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وذلك من خلال العمل على بناء صناعة قوية ومستدامة للذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على ما تشمله من عناصر على مستوى الأفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية والأطر القانونية والتنظيمية، وتوافر البيئة الداعمة لنمو هذه الصناعة؛ موضحا أن بناء القدرات البشرية هو حجر الزاوية لتحقيق هذه الرؤية وذلك من خلال نهج شامل يبدأ بالوعى العام وصولا إلى اعداد كفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي وصقلها بالخبرات والمهارات اللازمة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاقية تتضمن محورين هامين وهما برنامج التوعية العامة “الذكاء الاصطناعي للجميع” لخلق وعى عام حول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برنامج التدريب المهني المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق الربط بين الجانب النظري والتطبيق لإعداد متخصصين وتأهيلهم لسوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أهمية مثل هذه الشراكات في تسريع تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي والتي تعد جزءًا من رؤية أكبر ومكونًا مهمًا في بناء “مصر الرقمية”؛ مؤكدا على أن الاتفاقية تعد بداية لشراكة مثمرة بين البلدين للعمل سويا في مجال الذكاء الاصطناعي.

دعوة لزيارة مصر

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للسيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة لزيارة مصر والتعرف عن قرب على التجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية بسنغافورة إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية استخدام التكنولوجيات الرقمية لا سيما الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات؛ موضحة أن سنغافورة أطلقت استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في 2019؛ مستعرضة مجالات استخدام هذه التكنولوجيا في سنغافورة للمساهمة في تشخيص كوفيد، وإدارة الموارد المحدودة لمساعدة المستشفيات في حال تزايد الإصابات بالإضافة إلى استخداماته في قطاع الأعمال لزيادة الكفاءة والتخطيط وحل المشكلات.

محو أمية الذكاء الاصطناعي

كما أشادت وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة بالتطور الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية في المجال التكنولوجي؛ وأثنت على التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز الذكاء الاصطناعي سنغافورة في مجالات تنمية المهارات والتعليم ومحو أمية الذكاء الاصطناعي؛ موضحة أن سنغافورة، قامت بنشر برامج للتدريب على المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي؛ معربة عن تطلعها إلى البناء على هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

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