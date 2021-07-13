فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصيب الفنان

تامر عبدالمنعم، بأزمة قلبية مفاجئة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، وتم إدخاله

غرفة العمليات وخضع لعملية قسطرة في القلب لإنقاذه.

ونقلت سائل

إعلام عن مصادر، أن الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، غادر إلى غرفة العناية

المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار

الحالة.

وبين أن السبب

وراء ذلك يعود للإجهاد، إذ نصحه الأطباء بالهدوء والتريث في معاملاته كي لا يسوء

وضعه الصحي.

فيما نشر مقربون

منه صورة من على سريره داخل المستشفى، وعلق أحدهم قائلًا:” ألف سلامة عليك يا

أجدع فنان وأجدع إعلامي .. الفنان والاعلامي تامر عبدالمنعم الأخ الغالي ربنا

يشفيك ويعافيك اللهم اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء

لا يغادر سقما”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.