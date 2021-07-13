تراند الفن: “القوى العاملة”: تعيين 31 شابًا بينهم 2 من ذوي الهمم بشمال سيناء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 31 شابًا من مُختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المُرتدة “كعب العمل” والمسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 171 شابًا مُسجلين من راغبي العمل.

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مُزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بالتفتيش على 124 مُنشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 مُنشآت يعمل بها 505 عمال.

وأوضح مدير مديرية بشمال سيناء أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المُسجلة بالمديرية صحيًا واجتماعيًا، قامت المديرية بصرف 5 منح مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه، كما تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 مُنشآت، ومُتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المُنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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