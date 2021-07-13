تراند الفن: محافظ أسيوط: ضبط ومصادرة 56 شيشة خلال حملة مكبرة بحي شرق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمُواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير المُلتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة الشاذلي محمد، نائب رئيس حي شرق، وبمشاركة قسمي الإشغالات والرخص، استهدفت محلات وكافيتريات حي شرق، حيث تم ضبط ومصادرة 56 شيشة، وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان “www.egcovac.mohp.gov.eg” للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مُعلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم 2135603/ 088 الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رسائل الواتس آب 01000623873، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط 01060603745.

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