تراند الفن: “الموارد البشرية” تزف بشرى سارة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بشأن المعاش

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وقالت وزارة الموارد البشرية، إنه تم الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية. وشمل المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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